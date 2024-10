WWE BAD BLOOD | Torna Jimmy Uso e fa vincere Roman e Cody poi arriva The Rock

(Di domenica 6 ottobre 2024) A WWE Bad, l’improbabile coppia formata daReigns e il campione WWERhodes ha affrontato e sconfitto Solo Sikoa e Jacob Fatu dellaline in un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per oltre 25 minuti. Questa vittoria ha segnato il ritorno sul ring di Reigns dopo WrestleMania e ha consolidato la sua temporanea alleanza con Rhodes. Il racconto del match Il match è stato caratterizzato da azione intensa e colpi di scena.Rhodes ha mostrato diversi colpi interessanti incluso un tuffo dall’angolo che ha mandato Fatu attraverso il tavolo dei commentatori. Reigns, dal canto suo, ha dimostrato di non aver perso il suo tocco, dominando Sikoa in diversi momenti del match. Un punto di svolta èto quando Tama Tonga e Tonga Loa hanno cercato di interferire. (Zonawrestling)