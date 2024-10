Volley femminile, Conegliano e Milano aprono la Serie A1 con una vittoria. Chieri batte Novara (Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la prima giornata della Serie A1 di Volley femminile, dopo l’apertura di ieri sera con la vittoria di Scandicci su Cuneo. Conegliano ha travolto Busto Arsizio con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso: primo successo delle Campionesse d’Italia dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana otto giorni fa. Prova sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (15 punti) e del martello Khalia Lanier (13), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (10). Tra le fila delle lombarde le migliori sono state Rebecca Piva (12) e Josephine Obossa (13). Milano ha incominciato il proprio cammino con un’affermazione sul campo di Pinerolo per 3-1, dopo aver perso un primo set caratterizzato da un’infinita Serie ai vantaggi (40-38). (Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la prima giornata dellaA1 di, dopo l’apertura di ieri sera con ladi Scandicci su Cuneo.ha travolto Busto Arsizio con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso: primo successo delle Campionesse d’Italia dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana otto giorni fa. Prova sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (15 punti) e del martello Khalia Lanier (13), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (10). Tra le fila delle lombarde le migliori sono state Rebecca Piva (12) e Josephine Obossa (13).ha incominciato il proprio cammino con un’affermazione sul campo di Pinerolo per 3-1, dopo aver perso un primo set caratterizzato da un’infinitaai vantaggi (40-38). (Oasport)

Volley A1 femminile, falsa partenza per la Bartoccini: Bergamo si impone 3-0 - Non è buona la prima della Bartoccini MC Restauri nella massima serie del Volley femminile. Bergamo passa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo mettere in campo maggiore esperienza e pazienza. Alle Black Angels non ha fatto difetto l’impegno, ma... (Perugiatoday)

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 21-20): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Le pantere di Daniele Santarelli, reduci dal trionfo in Supercoppa, tornano in campo per conquistare un altro successo davanti ai proprio tifosi ed iniziare così al meglio anche il campionato. PRIMO SET – Inizia il match. La DIRETTA testuale LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, partita valevole per ... (Sportface)

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 10-12): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - The post LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 10-12): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA appeared first on SportFace. PRIMO SET – Subito allunga Conegliano, 10-6. Le pantere di Daniele Santarelli, reduci dal trionfo in Supercoppa, tornano in campo per conquistare un altro ... (Sportface)

Volley A1 femminile, Wasg4green Pinerolo lotta contro Milano: dopo un primo set concluso 40-38, ospiti vincenti - Finisce con una vittoria per Milano ai danni della Wash4green Pinerolo la prima giornata di campionato a Villafranca.(ecodelchisone)

Trent’anni per il Volley Barga: un fiore all’occhiello della nostra comunità - GHIVIZZANO - Si è tenuta sabato 5 ottobre a Ghivizzano la presentazione della stagione 2024-2025 del Volley Barga Coppo Team, società giunta quest'anno al ...(giornaledibarga)

Due sorelle per l’attacco dell’Orlandina Volley: Marika e Sasha Costabile - Prende forma la formazione dell’Orlandina Volley che, per la prima volta nella sua storia, esordirà nel campionato nazionale di serie B2 Femminile. Doppio colpo per la società tirrenica. A lungo cerca ...(messinasportiva)