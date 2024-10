Uomo spara in strada al figlio 19enne della compagna | arrestato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una lite violentissima in famiglia che inizia in casa. Poi i protagonisti si spostano ine il compagnomadreun colpo di pistola al figliastro di 19 anni. Il giovane, di origini ucraine, ferito nella notte di domenica 6 ottobre a Novate Milanese, nell’hinterland Nord del capoluogo lombardo, ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda di Milano.Leggi anche: Bagno di sangue a Salerno: due morti al mercato ittico Perché l’hato alSecondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, il litigio sarebbe iniziato in un appartamento di via 25 Aprile, intorno alle 3.30, tra il nuovo compagnomadrevittima, unalbanese di 46 anni, la donna ucraina di 39 anni, e ildi quest’ultima di 19 anni. (Thesocialpost)