Ucciso a colpi di pistola, terrore in strada a Pisa (Di domenica 6 ottobre 2024) Pisa, 6 ottobre 2024 – Sembrerebbe un vero agguato finito nel sangue. Un uomo di origini albanesi è morto poco dopo le 21 a Oratoio, frazione di Pisa. Il 37enne è stato trovato morto con un colpo di pistola alla testa: i presenti hanno sentito più colpi e hanno poi visto l'uomo, che stava uscendo dal suo furgone, steso a terra. Sembra che dopo il rumore degli spari alcuni vicini abbiano notato due persone allontanarsi a bordo di uno scooter. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia che sta indagando. Sconvolto il quartiere dove stava per partire la processione per la Madonna del Santo Rosario. Manifestazione sospesa nel dolore. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Sembrerebbe un vero agguato finito nel sangue. Un uomo di origini albanesi è morto poco dopo le 21 a Oratoio, frazione di. Il 37enne è stato trovato morto con un colpo dialla testa: i presenti hanno sentito piùe hanno poi visto l'uomo, che stava uscendo dal suo furgone, steso a terra. Sembra che dopo il rumore degli spari alcuni vicini abbiano notato due persone allontanarsi a bordo di uno scooter. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia che sta indagando. Sconvolto il quartiere dove stava per partire la processione per la Madonna del Santo Rosario. Manifestazione sospesa nel dolore. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Ucciso a colpi di pistola, terrore in strada a Pisa

Ucciso a colpi di pistola, terrore in strada a pisa - Omicidio in serata a Oratoio. La frazione era in festa e aspettava la processione: “Al suono delle campane si è mischiato lo scoppio di colpi mortali”, dice il parroco don Massimiliano ...(lanazione.it)