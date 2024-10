Tramvia, ultimi lavori della linea Fortezza-San Marco (Di domenica 6 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayultimi lavori verso il completamento della linea tranviaria Fortezza-San Marco. La prossima settimana saranno effettuate alcune asfaltature in corrispondenza degli incroci via Cavour-piazza San Marco e viale Matteotti-via Cavour. (Di domenica 6 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayverso il completamentotranviaria-San. La prossima settimana saranno effettuate alcune asfaltature in corrispondenza degli incroci via Cavour-piazza Sane viale Matteotti-via Cavour. (Firenzetoday)

Tramvia, ultimi lavori della linea Fortezza-San Marco - Anche in questo caso sarà istituito un restringimento di carreggiata nella direttrice verso piazzale Donatello. .  Inoltre, da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, dalle 1 alle 5, sarà effettuato un intervento su un pozzetto in viale Matteotti all’altezza di via La Marmora. La prossima settimana ... (Lanazione)

Treni, linea Firenze-Pisa: al via lavori notturni, tempi di percorrenza più lunghi. Tutte le modifiche - . Sono iniziati oggi, 30 settembre 2024, e proseguiranno fino al 3 dicembre i lavori per il rinnovo di circa 20 chilometri di binario complessivi tra le località di Empoli e San Romano sulla linea Firenze – Pisa L'articolo Treni, linea Firenze-Pisa: al via lavori notturni, tempi di percorrenza ... (Firenzepost)

Webuild, avanti con lavori sul primo lotto linea ferroviaria alta velocità Salerno-Reggio Calabria - (Adnkronos) – È arrivata nel porto di Salerno la prima delle 4 TBM (Tunnel Boring Machine) destinate allo scavo delle gallerie previste sul tracciato del lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, su cui è impegnato il consorzio Xenia guidato da Webuild ... (Webmagazine24)