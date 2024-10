Telefonini vietati a scuola a Rimini alle elementari già incollati allo schermo

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Bacheche dove custodire gli smartphone in bella mostra in classe. Oppure il cassetto della cattedra che diventa un concentrato di tecnologia con cellulari ammassati mentre agli studenti non rimane che la penna e il libro. Nel corso degli anni gli istituti in provincia hanno interpretato in vari modi il principio del ‘divieto all’uso del cellulare’ a. Per arginare un abuso che finiva per distrarre ragazzi e ragazze dattività scolastiche, nel 2017 l’ra ministro Fioroni fece una circolare per disciplinarne l’utilizzo. In tempi recenti ci ha pensato il ministro Valditara a varare una vera e propria stretta sugli smartphone. La prima puntata risale all’autunno di due anni fa. La circolare del ministro imponeva il divieto senza se e senza ma, tranne che nei casi in cui il dispositivo elettronico fosse utilizzato ai fini didattici. (Ilrestodelcarlino)