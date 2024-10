Syusy Blady racconta la vera storia di Dracula nel docufilm Vampiro per caso (Di domenica 6 ottobre 2024) La conduttrice bolognese presenterà il suo nuovo progetto a Napoli l'8 ottobre. La conduttrice Syusy Blady ha diretto il docufilm dal titolo Vampiro per caso, la vera storia di Dracula, che verrà presentato martedì 8 ottobre in anteprima al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova alle ore 10.30 del mattino. Co-produzione italo-romena, il docufilm approfondisce la figura misteriosa di Vlad Tepes, principe della Valacchia e universalmente noto con il nome di Dracula. Tepes ha vissuto intorno al 1400, in un periodo di grande agitazione nell'Impero Ottomano. Una fama aumentata grazie al romanzo di Bram Stoker. La storia di Vlad Esperta viaggiatrice e famosa per i suoi programmi televisivi basati proprio sul (Di domenica 6 ottobre 2024) La conduttrice bolognese presenterà il suo nuovo progetto a Napoli l'8 ottobre. La conduttriceha diretto ildal titoloper, ladi, che verrà presentato martedì 8 ottobre in anteprima al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova alle ore 10.30 del mattino. Co-produzione italo-romena, ilapprofondisce la figura misteriosa di Vlad Tepes, principe della Valacchia e universalmente noto con il nome di. Tepes ha vissuto intorno al 1400, in un periodo di grande agitazione nell'Impero Ottomano. Una fama aumentata grazie al romanzo di Bram Stoker. Ladi Vlad Esperta viaggiatrice e famosa per i suoi programmi televisivi basati proprio sul (Movieplayer)

Movieplayer - Syusy Blady racconta la vera storia di Dracula nel docufilm Vampiro per caso

La vera storia di Dracula in un documentario di Syusy Blady - Il film è un viaggio investigativo che inizia al monastero di Snagov in Romania e prosegue attraverso luoghi significativi della vita di Vlad Tepes, come Comana, Sighisoara e il Castello di Bran. Giacomo della Marca a Santa Maria la Nova a Napoli , o che, addirittura, non sia morto in Romania ma ... (Ildenaro)

“Vampiro per Caso: la vera storia di Dracula”, a Santa Maria La Nova la prima del documentario di Syusy Blady - Appuntamento a Napoli, il prossimo 8 ottobre (a partire dalle 10:30), nella cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova sulle tracce del principe Vlad Tepes, il leggendario “Dracula”. . La storia viene raccontata da “Vampiro per Caso: la vera storia di Dracula”, documentario firmato ... (Napolitoday)

Un docufilm svela i misteri di Dracula: “Vampiro per caso” debutta a Napoli il 8 ottobre - Il docufilm “Vampiro per caso”, diretto da Syusy Blady, si prepara a fare il suo ingresso nel panorama culturale italiano con un’anteprima al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, martedì 8 ...(ecodelcinema)

Deadpool 3: esclusivo sguardo per l’home video - Deadpool & Wolverine, il film Marvel con protagonisti Hugh Jackman e Ryan Reynolds, è ora disponibile per l'acquisto sulle principali piattaforme ...(cinema.icrewplay)

Dracula: la versione di Syusy Blady - Verrà presentato in anteprima a Napoli l'8 ottobre ore 10:30 il documentario di Syusy Blady Vampiro per caso, la vera storia di Dracula ...(cinema.icrewplay)