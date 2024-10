Studenti in piazza a Caltanissetta per l' emergenza idrica

(Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Due striscioni, dove c'era scritto "Siamo a secco" e "Ci siamo seccati", hanno aperto il corteo, organizzato daglidi, per rivendicare il diritto affinché l'acqua venga erogata tutti i giorni e distribuita in maniera equa. Accanto agli, i sindaci die San Cataldo, rispettivamente Walter Tesauro e Gioacchino Comparato, oltre che qualche altro esponente politico e alcuni insegnanti. In un comunicato, gli organizzatori della manifestazione hanno tenuto a sottolineare che "questa non è solo la loro battaglia, ma la battaglia di tutti. La scelta di manifestare di domenica dimostra che non si tratta di evitare la scuola, ma di un impegno vero, sentito. L'acqua è un diritto che non può essere rimandato, e l'è troppo seria per concedersi pause". (Agi)