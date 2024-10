Separazione consensuale tra Chiara Ferragni e Fedez: “Figli affidati a entrambi, spese scolastiche a carico di Fedez” (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuove indiscrezioni sulla Separazione di Chiara Ferragni e Fedez. Fonti vicine al rapper avrebbero svelato che entrambi sarebbero intenzionati a sostenere le spese dei figli eccetto quelle "scolastiche, sanitarie e sportive" che sarebbero a carico di Fedez per sua espressa volontà . (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuove indiscrezioni sulladi. Fonti vicine al rapper avrebbero svelato chesarebbero intenzionati a sostenere ledei figli eccetto quelle ", sanitarie e sportive" che sarebbero adiper sua espressa volontà . (Fanpage)

La doppia partita di Chiara Ferragni. Faccia a faccia con i pm sul Pandoro gate, separazione senza guerre con Fedez - La Blonde di “Blonde salad” vorrebbe intanto sedere prima sullo sgabello della procura per dare la sua versione dei fatti e ribadire quel concetto che, forse però, come strategia non le ha portato molta fortuna: “È stato un mio errore di comunicazione”. Un confronto che potrebbe diventare un ... (Ilgiorno)

Chiara Ferragni e Fedez verso l’accordo di separazione: «Addio consensuale, lei si occuperà del mantenimento dei figli» - I loro avvocati, da quanto si sa, sono al lavoro per preparare l’atto da depositare quanto prima in Tribunale. La coppia, secondo le indiscrezioni di Ansa, sembra essere giunta a un compromesso in grado di superare le distanze tra i due.  Secondo gli avvocati dell’influencer, la loro assistita ... (Open.online)

Chiara Ferragni e Fedez verso una separazione consensuale. Lei disposta ad accollarsi le spese di mantenimento dei figli - Ebbene, stando alle indiscrezioni, Chiara vorrebbe evitare di intavolare battaglie con Fedez e – salvo incidenti di percorso – entrambi puntano a un addio consensuale.  Un modo, questo, per chiudere la partita separazione nel modo più indolore possibile e poi concentrarsi sui guai che entrambi ... (Ilgiorno)