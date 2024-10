Quarto, braccialetto anti-stalking costa manette a 33enne di Giugliano (Di domenica 6 ottobre 2024) Arrestato dai Carabinieri. E’ stato uno dei braccialetti elettronici anti-stalking ad allertare contemporaneamente il 112 e la vittima. Da qualche mese il tribunale di Napoli aveva imposto ad un 33enne di Giugliano di indossarlo e di non avvicinarsi alla sua ex. 500 metri dalla donna il limite da non oltrepassare ed entro il quale il dispositivo era stato calibrato. Gli svariati allarmi scattati ieri sera hanno fatto partire immediatamente le verifiche dei carabinieri. Il 33enne è stato localizzato nei pressi di una pizzeria nel comune di Quarto Flegreo, circa 200 metri dall’abitazione della sua ex compagna. Era in strada a pochi passi dalla sua auto, tra le mani due bottiglie contenenti verosimilmente benzina. L’uomo è finito in manette, dovrà rispondere della violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. (Di domenica 6 ottobre 2024) Arrestato dai Carabinieri. E’ stato uno dei braccialetti elettroniciad allertare contemporaneamente il 112 e la vittima. Da qualche mese il tribunale di Napoli aveva imposto ad undidi indossarlo e di non avvicinarsi alla sua ex. 500 metri dalla donna il limite da non oltrepassare ed entro il quale il dispositivo era stato calibrato. Gli svariati allarmi scattati ieri sera hanno fatto partire immediatamente le verifiche dei carabinieri. Ilè stato localizzato nei pressi di una pizzeria nel comune diFlegreo, circa 200 metri dall’abitazione della sua ex compagna. Era in strada a pochi passi dalla sua auto, tra le mani due bottiglie contenenti verosimilmente benzina. L’uomo è finito in, dovrà rispondere della violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. (Puntomagazine)

