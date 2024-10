Pinacoteca per gli eventi privati | Nelle grandi città viene fatto così Damiani | per noi valore aggiunto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nella settimana che volge praticamente a conclusione, uno dei temi in grado di generare visioni differenti tra maggioranza e opposizione è stato quello legato alla concessione dellacivica per ospitare convegni per momenti culturali e ricreativi pensati dalleaziende e non solo. "Volevo portare in consiglio comunale la mia esperienza lavorativa nel campo delle assicurazioni che nel corso del tempo mi ha permesso di partecipare a molte riunioni in sedi di cultura con coffee break – spiega la consigliera Stefania–.come alcune cene di gala organizzate in splendidecome Venezia, Firenze, Roma, tutte allestite in alcuni caratteristici luoghi culturali. Generali Italia lo scorso settembre ha scelto lacivica di Ascoli, dopo aver visionato le location più suggestive di tutte le Marche, per un convengo culturale di questo genere. (Ilrestodelcarlino)