"Passo dopo passo è diventato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Inghilterra e in Europa. È esattamente il tipo di compagno di squadra che mi piacerebbe nello spogliatoio": gli elogi dell'ex centrocampista di Arsenal e Chelsea per l'abilità e il carattere della stella della Premier League (Di domenica 6 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L'ex centrocampista di Arsenal e Chelsea Emmanuel Petit ha scelto l'unica stella della Premier Leauge che gli sarebbe piaciuto avere nello spogliatoio con lui durante la sua carriera. Il francese ha vinto la Premier League e la FA Cup con l'Arsenal, la Coppa del Mondo e il Campionato Europeo con la Francia durante i suoi scintillanti giorni di gioco, formando alcuni centrocampi formidabili insieme a giocatori del calibro di Patrick Vieira, Zinedine Zidane e Didier Deschamps. Ma quando QuattroQuattroDue chiede quale degli attuali convocati dell'Arsenal lo entusiasma, Petit si affretta a rispondere. Bukayo Saka, ovviamente.

Importante passo avanti nello studio dei cromosomi delle scimmie - Mentre oltre il 90% delle sequenze del cromosoma X delle scimmie corrisponde a quello dell’uomo, dimostrando che questi cromosomi sono rimasti relativamente invariati nel corso di milioni di anni di evoluzione, solo dal 14% al 27% delle sequenze cromosomiche Y delle scimmie si possono allineare a ... (Laprimapagina)

Scuola: Fontana, 'ogni passo avanti nello studio investimento per futuro' - Roma, 12 set. . (Adnkronos) - "Cari ragazzi, buon inizio di anno scolastico! Che questo nuovo viaggio sia sereno, pieno di soddisfazioni e ricco di scoperte che vi accompagneranno per tutta la vita. Lo scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Ogni passo in avanti nello studio è un ... (Liberoquotidiano)