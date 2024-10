Novate Milanese, lite finisce a colpi di pistola: grave un 18enne (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ottobre 2024 – grave episodio di violenza a Novate Milanese, un comune situato alle porte di Milano. Un giovane di 18 anni è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda dopo essere stato colpito da un proiettile, sembra durante una lite degenerata in sparatoria. L’evento è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause. Di certo c’è che il 18enne è stato raggiunto da un proiettile al collo ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove è stato operato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ottobre 2024 –episodio di violenza a, un comune situato alle porte di Milano. Un giovane di 18 anni è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda dopo essere statoto da un proiettile, sembra durante unadegenerata in sparatoria. L’evento è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause. Di certo c’è che ilè stato raggiunto da un proiettile al collo ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove è stato operato. (Ilgiorno)

Novate Milanese, sparatoria in strada, 18enne grave - Sul [. . ]. Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Niguarda in seguito ad una sparatoria avvenuta a Novate Milanese la scorsa notte. sparatoria in strada, paura a Novate Milanese L’episodio violento, secondo quanto riferito da Areu, è avvenuto poco dopo le ... (Ilnotiziario)

Novate Milanese, accoltella il figlio per ucciderlo: arrestato ubriaco - ]. Lite a Novate Milanese tra padre e figlio: lo accoltella Una furibonda lite in casa. È successo nella serata di mercoledì. Forse perché il papà era ubriaco: a un certo punto quest’ultimo prende un coltello e pugnala il figlio. accoltella il figlio a Novate Milanese, pensionato arrestato ubriaco ... (Ilnotiziario)

Lite in casa a Novate Milanese, anziano padre accoltella il figlio - ]. . . I carabinieri di Novate hanno arrestato il padre 73enne per il tentato omicidio del figlio Nella serata del 2 ottobre 2024, alle ore 19:30 circa, i Carabinieri della Stazione di Novate Milanese [. Lite in famiglia in una casa di Novate Milanese, il padre 73enne accoltella il figlio 45enne ... (Ilnotiziario)