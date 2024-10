MotoGP Bagnaia brucia Martin per 5 millesimi nel warm-up di Motegi Bene anche Bastianini

(Di domenica 6 ottobre 2024) Va in archivio con il miglior tempo di Francescoil-up mattutino in preparazione del Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale. Pecco è stato il più veloce sull’asciutto negli ultimi dieci minuti di collaudi in vista della gara sul circuito di. Il campione del mondo in carica, montando come tutti gli altri big una gomma hard usata all’anteriore (nel suo caso di 8 giri) ed una media nuova al posteriore, ha fermato il cronometro in 1’44?359 al terzo giro lanciato di un ottimo run che lo ha visto stabilizzarsi successivamente in 1’44?4/1’44?5nelle ultime tornate della sessione. (Oasport)