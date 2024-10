Moto2, gara interrotta dopo un giro a Motegi per pioggia. Meteo variabile in vista della MotoGP (Di domenica 6 ottobre 2024) Colpo di scena a Motegi in avvio del Gran Premio del Giappone 2024, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Un improvviso scroscio di pioggia ha provocato infatti l’interruzione della gara (dichiara asciutta dalla Race Direction) già nel corso del primo giro, con la bandiera rossa esposta tempestivamente per motivi di sicurezza. Tutti i piloti montavano infatti gomme d’asciutto in partenza, perché le prime gocce d’acqua sono arrivate durante il giro di schieramento in griglia (quando era ormai troppo tardi per scegliere le rain). Uno scenario totalmente inatteso, con le previsioni Meteo che non indicavano un’alta percentuale di pioggia per la giornata odierna a Motegi, nella prefettura di Tochigi. Lo start della Moto2 è stato dunque neutralizzato, congelando la classifica delle qualifiche per la seconda partenza. (Di domenica 6 ottobre 2024) Colpo di scena ain avvio del Gran Premio del Giappone 2024, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Un improvviso scroscio diha provocato infatti l’interruzione(dichiara asciutta dalla Race Direction) già nel corso del primo, con la bandiera rossa esposta tempestivamente per motivi di sicurezza. Tutti i piloti montavano infatti gomme d’asciutto in partenza, perché le prime gocce d’acqua sono arrivate durante ildi schieramento in griglia (quando era ormai troppo tardi per scegliere le rain). Uno scenario totalmente inatteso, con le previsioniche non indicavano un’alta percentuale diper la giornata odierna a, nella prefettura di Tochigi. Lo startè stato dunque neutralizzato, congelando la classifica delle qualifiche per la seconda partenza. (Oasport)

