Mbappé in Francia è un caso, salta la Nazionale ma gioca con il Real (L’Equipe) (Di domenica 6 ottobre 2024) In Francia è scoppiato il caso Mbappé. L’attaccante del Real non sarà in ritiro con la Nazionale francese per ritrovare la forma dopo il recente infortunio. Il capitano dei Bleus è già ritornato in campo con il Real, ed è proprio questo ad aver fatto sentire i francesi “traditi”. Ne scrive L’Equipe che titola il pezzo su Mbappé: “Dà forfait alla Nazionale, ma gioca da titolare col Real. Mbappé danneggia la sua immagine e mette in imbarazzo il ct“. Scrive L’Equipe: “Possiamo partire dalla fine: vista la prestazione di Kylian Mbappé di sabato sera, non c’è alcun motivo medico per cui non debba giocare con la Nazionale francese nei prossimi dieci giorni. Possiamo anche tornare all’inizio. Martedì lo staff medico del Real Madrid ha incontato quello dei Bleus. Mercoledì sera Mbappé ha giocato a Lille, con il Real Madrid, senza convincere nessuno della sua forma e del suo recupero. (Di domenica 6 ottobre 2024) Inè scoppiato il. L’attaccante delnon sarà in ritiro con lafrancese per ritrovare la forma dopo il recente infortunio. Il capitano dei Bleus è già ritornato in campo con il, ed è proprio questo ad aver fatto sentire i francesi “traditi”. Ne scriveche titola il pezzo su: “Dà forfait alla, mada titolare coldanneggia la sua immagine e mette in imbarazzo il ct“. Scrive: “Possiamo partire dalla fine: vista la prestazione di Kyliandi sabato sera, non c’è alcun motivo medico per cui non debbare con lafrancese nei prossimi dieci giorni. Possiamo anche tornare all’inizio. Martedì lo staff medico delMadrid ha incontato quello dei Bleus. Mercoledì serahato a Lille, con ilMadrid, senza convincere nessuno della sua forma e del suo recupero. (Ilnapolista)

Real Madrid-Villarreal (sabato 05 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Mbappe torna titolare, Tchouameni in difesa - Il Real Madrid ha pagato caro il derby: la bella prova del Wanda Metropolitano è stata macchiata dall’errore difensivo finale, che è costato il pareggio. Oltre i due punti lasciati all’ultimo, il Madrid ha perso Courtois per infortunio per diverse settimane e forse anche troppe energie ... (Infobetting)

Mbappé fa scoppiare un caso in Francia: escluso per infortunio da Deschamps ma titolare nel Real - Kylian Mbappé è stato schierato titolare da Carlo Ancelotti nel suo undici di partenza del Real Madrid contro il VillarReal. Una sorpresa per la Francia di Deschamps che aveva deciso di non convocarlo per non correre rischi dopo l'infortunio.Continua a leggere . (Fanpage)

Mbappé titolare nel Real, la Francia si sente tradita: “Può giocare, ma non per la nazionale” (Rmc Sport) - Mendy. Se dovesse giocare titolare o comunque molti minuti contro il VillarReal, è probabile che Deschamps possa poi sentirsi ingannato”. “Giovedì: Didier Deschamps non chiama Kylian Mbappé perché “ha bisogno di cure” e per poter rimettersi in forma. La formazione di Ancelotti anti VillarReal è ... (Ilnapolista)