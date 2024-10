Le pillole di Polly | recensione di La ragazza della palude di Delia Owens

(Di domenica 6 ottobre 2024) Da che mondo è mondo, tutti pensano che l’infanzia sia l’età più bellavita. Chi non ricorda con tenerezza i giochi all’aperto con gli amichetti, le coccole da parte dei nonni, i regali di Natale attesi tutto l’anno e poi scartati con euforia sotto l’albero? Peccato, però, che non per tutti sia stato così. Sicuramente le cose sono andate in modo ben diverso per Kya, abbandonata prima dalla madre, poi dai suoi quattro fratelli ed infine perfino dal padre violento e manesco. Così, a soli sei anni la bambina si trova a vivere da sola in una casa che, più che altro, è una baracca che si trova ai marginidi Barkley Cove, un villaggio di pescatori nella Carolina del Nord. (Romadailynews)