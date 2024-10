La trappola dei marciapiedi sconnessi Cadute a raffica anziana in ospedale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un fatto di cronaca, che si è verificato nei giorni scorsi, riporta d’attualità la tematica delle manutenzioni di strade edel centro storico. Diversi tratti disonoe gli interventi tampone, effettuati per coprire il vuoto lasciato dalle lastre di granito che si sono staccate, non hanno apportato sensibili migliorie. Tanto che leaccidentali, di persone che percorrono a piedi le strade del centro, sono sempre più frequenti. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato l’altra mattina in via Cantù, nei pressi di una tintoria. Un’ha perso l’equilibrio dopo aver messo il piede su un tratto sconnesso ed è caduta a terra, soccorsa dai passanti e dai commercianti della zona. È stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza arrivata sul posto dopo 45 minuti. Numerosi i commenti che si sono scatenati sui social. (Ilgiorno)