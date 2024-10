La slot machine che inchioda l'Italia (Di domenica 6 ottobre 2024) L'economista Roberto Perotti spiega che tra il 2020 e il 2021 l'Italia ha preso impegni economici per quattrocento miliardi di euro (Di domenica 6 ottobre 2024) L'economista Roberto Perotti spiega che tra il 2020 e il 2021 l'ha preso impegni economici per quattrocento miliardi di euro (Ilgiornale)

Slot machine sprovviste dei titoli autorizzativi: denunciato e multato il titolare di un circolo privato - I poliziotti in servizio presso la squadra amministrativa del commissariato di Gioia Tauro, insieme a personale dell’Agenzia dogane e monopoli di Reggio Calabria, hanno effettuato dei controlli nel territorio di Rizziconi per la verifica dell’attuazione delle norme da parte dei gestori dei... (Reggiotoday)

Catanzaro: sala scommesse clandestina, 5 slot machine sequestrate e 3 denunciati - Il titolare è stato denunciato per aver effettuato raccolta illegale di scommesse in assenza di autorizzazione e sono stati sequestrati 2 computer, un tablet, 2 smartphone, una carta VISA abilitata per operare con criptovalute e 4 carte di debito/credito ricaricabili, utilizzate per l'illecita ... (Liberoquotidiano)

Troppe slot machine nel bar: per il gestore scatta la multa di 15 mila euro - Nel bar c’erano più slot machine di quelle che erano state dichiarate: per il gestore è scattata la maxi multa di 15 mila euro (5 mila euro per ogni slot “abusiva”). . . . Alle macchinette sono stati apposti i sigilli amministrativi in attesa del loro ritiro per contro di Sisal. L’intervento ... (Monzatoday)