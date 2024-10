La Roma non va oltre il pareggio, col Monza finisce 1 a 1: in gol Dovbyk e Dani Mota (Di domenica 6 ottobre 2024) La Roma non riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta europea con l'Elfsborg, tornando da Monza con un amaro pareggio. All'U-Power Stadium finisce 1-1 con il botta e risposta tra Dovbyk e Mota nel corso della ripresa. La squadra di Juric, al primo passo falso in campionato dopo i successi con Udinese e Venezia, sale a quota 10 punti, mentre gli uomini di Nesta tornano a smuovere la loro classifica portandosi a 4, ma restando comunque nelle zone più pericolose. Come prevedibile sono i giallorossi che provano a fare la partita sin dalle prime battute, creando la prima palla gol allo scoccare del quarto d'ora: Kone colpisce un palo con un mancino dal limite, poi Dovbyk insacca sulla ribattuta ma lo fa in posizione di fuorigioco. La risposta dei padroni di casa è immediata ed è targata Maldini, che riceve sulla sponda di Pessina e di sinistro impegna seriamente Svilar. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lanon riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta europea con l'Elfsborg, tornando dacon un amaro. All'U-Power Stadium1-1 con il botta e risposta tranel corso della ripresa. La squadra di Juric, al primo passo falso in campionato dopo i successi con Udinese e Venezia, sale a quota 10 punti, mentre gli uomini di Nesta tornano a smuovere la loro classifica portandosi a 4, ma restando comunque nelle zone più pericolose. Come prevedibile sono i giallorossi che provano a fare la partita sin dalle prime battute, creando la prima palla gol allo scoccare del quarto d'ora: Kone colpisce un palo con un mancino dal limite, poiinsacca sulla ribattuta ma lo fa in posizione di fuorigioco. La risposta dei padroni di casa è immediata ed è targata Maldini, che riceve sulla sponda di Pessina e di sinistro impegna seriamente Svilar. (Liberoquotidiano)

