Keanu Reeves debutta a Indianapolis con un incidente in pista: "è stato incredibile" (Di domenica 6 ottobre 2024) Brutto debutto per l'attore sul campo dell'Indianapolis: Keanu Reeves è uscito di pista durante il debutto nelle corse automobilistiche professionistiche all'Indianapolis Motor Speedway. Keanu Reeves, famoso per i suoi ruoli in "Matrix" e "John Wick", ha vissuto un momento di grande tensione durante il suo debutto nelle corse automobilistiche professionistiche alla Toyota GR Cup Series, tenutasi sabato all'Indianapolis Motor Speedway. L'attore, che ha partecipato alla competizione alla guida della sua Toyota n. 92, ha perso il controllo della vettura durante il nono giro della gara. Keanu Reeves sfiora il disastro a Indianapolis Mentre stava affrontando una curva, Reeves è andato in testacoda, finendo fuori pista sull'erba, mancando per un soffio una collisione con un'altra auto. Nonostante lo spavento, l'attore 60enne è rimasto illeso

