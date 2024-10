Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin (Di domenica 6 ottobre 2024) TORINO - E' finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A 2024/2025. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il Cagliari, invece, è (Di domenica 6 ottobre 2024) TORINO - E' finita in parità, 1-1, la sfida tradel settimo turno di Serie A 2024/2025. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il, invece, è (Ilgiornaleditalia)

Juventus-Cagliari, rigore Conceicao: il commento di Thiago Motta sulla simulazione - Nel corso della conferenza stampa post Juventus-Cagliari, Thiago Motta ha commentato l’episodio che ha visto protagonista Francisco Conceicao nel finale di gara. Però, da adesso, si deve fare sempre e non ogni tanto. Ripeto, devo vedere. Ne guadagneremmo tutti“. L'articolo Juventus-Cagliari, ... (Calcioweb.eu)

Due rigori e un rosso per simulazione: la Juventus fermata in casa dal Cagliari. Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi” - La Juve però poi ha sprecato diverse occasioni per raddoppiare, compresa una clamorosa capitata proprio sul piede sinistro del serbo. Un altro errore decisivo è stato quello di Douglas Luiz: “Bisogna allenarsi e dare il massimo tutti i giorni, sia lui che tutti gli altri e sicuramente nel futuro ... (Ilfattoquotidiano)

Serie A, Juventus-Cagliari finisce 1-1 - Nel finale i rossoblù vanno a caccia del pareggio che arriva su rigore per un fallo in area di Douglas Luiz su Piccoli. I bianconeri spingono e al 15? si procurano un penalty per un fallo di mano in area di Luperto su uno stacco di Gatti. Le assenze pesanti di elementi come Bremer e Nico Gonzalez ... (Lapresse)