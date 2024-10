Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell’Inter che chiude un’ottima settimana superando al ‘Meazza’ per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l’Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è Thuram, a segno con una tripletta. Il capocannoniere della Serie A va a segno al 25?, al 35? e al 60?. Per i granata che giocano dal 20? del primo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Maripan, in gol Zapata al 36? e Vlasic su rigore all’86’. In classifica i nerazzurri salgono al 2° posto con 14 punti, mentre il Toro resta 5° a quota 11 insieme al Milan. Sin dalle prime battute è chiaro il filo conduttore della partita con i padroni di casa a comandare il gioco e gli ospiti attendisti e pronti a ripartire in contropiede. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell’che chiude un’ottima settimana superando al ‘Meazza’ per 3-2 iloggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l’Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è, a segno con una. Il capocannoniere della Serie A va a segno al 25?, al 35? e al 60?. Per i granata che giocano dal 20? del primo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Maripan, in gol Zapata al 36? e Vlasic su rigore all’86’. In classifica i nerazzurri salgono al 2° posto con 14 punti, mentre il Toro resta 5° a quota 11 insieme al Milan. Sin dalle prime battute è chiaro il filo conduttore della partita con i padroni di casa a comandare il gioco e gli ospiti attendisti e pronti a ripartire in contropiede. (seriea24)

