Il mio nome è nessuno: il piccolo capolavoro di Sergio Leone (in incognito) (Di domenica 6 ottobre 2024) IL MIO nome E' nessuno Sky Cinema action ore 21 Con Henry Fonda, Terence Hill e Geoffrey Lewis. Regia di Tonino Valerii. Produzione Italia 1973. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA Un anziano pistolero è stanco di sparatorie e vuole ritirarsi. Ma un giovane cowboy che lo idolatra pretende da lui che non se ne vada prima di aver compiuto un' ultima impresa memorabile: affrontare da solo l'intera banda del Mucchio Selvaggio. Il vecchio la compie. Poi finge di soccombere in un duello col giovane e esce di scena. PERCHE' VEDERLO Perché anche se nei titoli di testa figura solo come produttore, Sergio Leone ha diretto parecchie scene (tutte quelle con Henry Fonda, che lo volle mettere del contratto). Inclusa quella della battaglia finale, di formidabile splendore figurativo.

