Il 'Buy Now pay' later cresce ma restano timori su debito (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Buy Now pay later, ovvero il sistema di pagamento che permette online di rateizzare i pagamenti, offerto da diversi operatori e fintech, cresce in Italia ma viene ancora usaro in maniera intermittente e restano i dubbi sui costi e i timori sull'eccessivo indebitamento. Come emerge da una ricerca della piattaforma di recensioni Trustpilot, il 41% degli italiani ha utilizzato almeno una volta il servizio, seppur con frequenza variabile. Solo il 16% lo usa frequentemente, mentre la maggioranza (58%) lo utilizza occasionalmente. Per molti, sottolinea la ricerca, il Buy Bow "rappresenta un modo conveniente per ottenere maggiore flessibilità finanziaria, specialmente tra i giovani: il dato raggiunge il 70% nella fascia di età compresa tra i 18-24 anni. Tuttavia, solo il 3% degli intervistati lo considera come il metodo di pagamento preferito per gli acquisti quotidiani.

