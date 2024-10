Highlights e gol Juventus-Cagliari 1-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Juventus-Cagliari 1-1, match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025. All’Allianz Stadium i bianconeri, oggi in maglia gialla, la sbloccano con il rigore di Vlahovic concesso col Var ed esultano celebrando lo sfortunato Bremer. Nella ripresa i sardi provano a spingersi in avanti e con coraggio si procurano un altro rigore, sempre col Var, lo trasforma Marin. Finale caotico con il rosso a Conceicao e i pali di Obert e Fagioli. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLI Highlights DI Juventus-Cagliari 1-1 DUŠAN VLAHOVI? HA TRASFORMATO IL RIGORE!FEDERICO GATTI HA VINTO IL RIGORE!?? @tekkersfootpic.twitter.com/qbhTbrrqr1 — Football Report (@FootballReprt) October 6, 2024 Highlights e gol Juventus-Cagliari 1-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la settima giornata di. All’Allianz Stadium i bianconeri, oggi in maglia gialla, la sbloccano con il rigore di Vlahovic concesso col Var ed esultano celebrando lo sfortunato Bremer. Nella ripresa i sardi provano a spingersi in avanti e con coraggio si procurano un altro rigore, sempre col Var, lo trasforma Marin. Finale caotico con il rosso a Conceicao e i pali di Obert e Fagioli. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI1-1 DUŠAN VLAHOVI? HA TRASFORMATO IL RIGORE!FEDERICO GATTI HA VINTO IL RIGORE!?? @tekkersfootpic.twitter.com/qbhTbrrqr1 — Football Report (@FootballReprt) October 6,e gol1-1:) SportFace. (Sportface)

