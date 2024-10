Grande Fratello clamoroso cambio di rotta da parte di Shaila | Javier non mi piace non so come uscirne Mi piace Lorenzo ma…

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nella Casa delGatta ha palesato un netto ripensamento rispetto a quanto affermato nella sesta puntata del reality show. L’ex velina di Striscia la notizia, nel corso del sesto appuntamento serale con il, ha confessato di voler approfondire la conoscenza conMartinez. Accusata di ambiguità, poiché la sua vicinanza aSpolverato non era passata inosservata,ha precisato di vederesoloun amico: “Non c’è più un quadrilatero, Helena epossono conoscersi meglio, io lui lo vedoun amico. Da ieri mi sono concentrata su. Anche perché io non vorrei mai far soffrire un’altra donna e mi sono affezionata ad Helena“. Poco dopo, però,ha lamentato delle mancanze dadiche, dal suo punto di vista, non riusciva a lasciarsi andare essendo troppo poco fisico nei suoi confronti (clicca QUI). (Isaechia)