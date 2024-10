Giorgetti chiarisce sulla Manovra: “Io figlio di operai, so chi può fare sacrifici” (Di domenica 6 ottobre 2024) Sul palco di Pontida, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è tornato a parlare dell’intervista rilasciata a Bloomberg, in cui aveva parlato di “più sacrifici per tutti” in vista della prossima legge di bilancio. “Noi siamo figli di Pontida. Siamo dalla parte della gente che lavora e produce e oggi fa sacrifici. So distinguere chi fa sacrifici e chi li può fare”, ha voluto precisare il ministro sul palco. Le parole di Giorgetti Il raduno della Lega di Pontida, è stata l’occasione per Giorgetti per precisare le dichiarazioni rilasciate a Bloomberg a proposito della prossima legge di bilancio. “Mi chiedeva se il governo aveva in animo di fare la tassazione delle banche e gli extraprofitti”, ha detto il ministro, che per l’occasione aveva parlato di “più sacrifici per tutti”, scatenando una serie di critiche. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sul palco di Pontida, il ministro dell’Economia Giancarloè tornato a parlare dell’intervista rilasciata a Bloomberg, in cui aveva parlato di “piùper tutti” in vista della prossima legge di bilancio. “Noi siamo figli di Pontida. Siamo dalla parte della gente che lavora e produce e oggi fa. So distinguere chi fae chi li può”, ha voluto precisare il ministro sul palco. Le parole diIl raduno della Lega di Pontida, è stata l’occasione perper precisare le dichiarazioni rilasciate a Bloomberg a proposito della prossima legge di bilancio. “Mi chiedeva se il governo aveva in animo dila tassazione delle banche e gli extraprofitti”, ha detto il ministro, che per l’occasione aveva parlato di “piùper tutti”, scatenando una serie di critiche. (Quifinanza)

