FOTO Gesù fa che Raffaele possa tornare a dire Forza Lupi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Chiediamo la grazia per. Chiediamo che il Signore sollevi Raffale dal suo letto, come ha fatto con la suocera dell’apostolo Simon Pietro”. Lo dice il Vicario del Vescovo Arturo Aiello, don Pasquale Iannuzzo, nel corso della Veglia tenutasi nella Cattedrale del Duomo, organizzata dalla Diocesi di Avellino e il Movimento Italiano Disabili come gesto di concreta vicinanza alla famiglia e sostegno in questo difficile momento, affinando a Dio e le preghiere di tutti coloro che, come, vivono situazioni di sofferenza. Ed infatti Don Iannuzzo si appella al Vangelo (Cammino di Pietro. Terza unità):” La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. (Anteprima24)