Flop terribile per Joker: Folie à Deux al Box Office USA (Di domenica 6 ottobre 2024) Ci si aspettava un Box Office USA al weekend d'esordio difficile, ma Joker: Folie à Deux ha fatto anche peggio. Secondo le stime offerte dal the Hollywood Reporter, infatti, il secondo film dedicato al Principe del Crimine di Gotham ha incassato una cifra stimata di 40 milioni di dollari, con alcuni analisti che credono che l'incasso reale possa addirittura scendere sotto questa soglia entro lunedì sera (da 37 a 39 milioni al massimo). L'incasso profuso è assolutamente al di sotto delle previsioni più pessimistiche (qui il nostro articolo di venerdì), e per la Warner Bros non può che trattarsi di un disastro completo. Ma cosa ha pesato maggiormente su questo disastro? Beh, partiamo dal presupposto che mai come in questa occasione, pubblico e critica sono stati d'accordo nel giudicare questo film una delusione completa.

