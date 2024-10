Fedez, Ferragni e il bodyguard arrestato Rosiello: dalle gite al parco con i figli alle passeggiate con nonna Luciana, il rapporto strettissimo dei Ferragnez (Di domenica 6 ottobre 2024) Era l'ombra dei Ferragnez. Di Fedez, ma anche di Chiara Ferragni e dei figli dopo la separazione. Per il rapper, Christian Rosiello era un amico, prima che un bodyguard. Lo seguiva in vacanza, ma (Di domenica 6 ottobre 2024) Era l'ombra dei. Di, ma anche di Chiarae deidopo la separazione. Per il rapper, Christianera un amico, prima che un. Lo seguiva in vacanza, ma (Leggo)

Leggo - Fedez Ferragni e il bodyguard arrestato Rosiello | dalle gite al parco con i figli alle passeggiate con nonna Luciana il rapporto strettissimo dei Ferragnez

Separazione consensuale tra Chiara Ferragni e Fedez: “Figli affidati a entrambi, spese scolastiche a carico di Fedez” - Continua a leggere . Fonti vicine al rapper avrebbero svelato che entrambi sarebbero intenzionati a sostenere le spese dei figli eccetto quelle "scolastiche, sanitarie e sportive" che sarebbero a carico di Fedez per sua espressa volontĂ . Nuove indiscrezioni sulla Separazione di Chiara Ferragni e ... (Fanpage)

Sapete quanti soldi ha proposto Fedez a Chiara Ferragni per il mantenimento? La cifra è davvero bassa (per i loro standard) - . Ecco cosa svela il settimanale Oggi: “Fedez avrebbe proposto 5mila euro al mese, Chiara Ferragni ne vorrebbe 20mila”. Il divorzio di Chiara e Fedez Se non dovessero esserci altri intoppi, la separazione fra Chiara Ferragni e Fedez arriverà entro la fine del mese, mentre per le carte ufficiali ... (Donnapop)

Fedez e Chiara Ferragni d’accordo per il divorzio consensuale: “Le spese dei figli a carico di entrambi” - Lo rivelano fonti vicine a Fedez. Dove loro, se tutto va bene, mai compariranno perché tutto avverrà per via telematica: verranno fissati i termini per le note scritte con cui i legali conferiranno l’intento di lasciarsi e poi si provvederà a pronunciare la sentenza di divorzio. . Dopo le ... (Ilfattoquotidiano)