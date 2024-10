Corteo pro Palestina 34 agenti feriti e 200 persone allontanate | caccia ai violenti verifiche su infiltrati

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un arresto, quattro fermati, oltre 200prima della manifestazione (di cui 51 con foglio di via, poiché gravate da precedenti per reati contro l’ordine pubblico) e 150 che hanno deciso di tornare a casa per non farsi identificare ai controlli. È questo il bilancio, ancora provvisorio, dei disordini nati durante ilper ladi ieri, sabato 5 ottobre, a Roma. Per quanto riguarda le forze dell’ordine, sono 34 gli, tra cui un dirigente della polizia che ha riportato la frattura del bacino. «Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle forze di polizia aggrediti enell’occasione.