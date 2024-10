Chiude la M2 di Milano dal 7 ottobre 2024, partono i lavori tra Centrale e Piola: orari e bus sostitutivi (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre 2024 inizieranno i lavori sulla M2 della metro di Milano per un intervento di manutenzione straordinaria nella galleria che va da Centrale e Piola. Il cantiere della M2 quindi porterà alla chiusura della tratta dalle ore 21 in poi. I lavori dureranno fino al 20 dicembre. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì 7inizieranno isulla M2 della metro diper un intervento di manutenzione straordinaria nella galleria che va da. Il cantiere della M2 quindi porterà alla chiusura della tratta dalle ore 21 in poi. Idureranno fino al 20 dicembre. (Fanpage)

Il primo anniversario del 7 ottobre. A Milano nessun pro Pal in piazza ma la tensione in città resta alta - Così, alla vigilia dell’anniversario dell’incursione di Hamas con assassinii di massa, stupri e rapimenti di civili isrealiani che ha innescato la guerra in corso in Medioriente, la tensione resta alta non solo a Roma ma in tutte le città italiane. Milano non fa eccezione, e la Questura ha alzato ... (Ilgiorno)

Mille Mila Bici a Milano, domenica 6 ottobre la pedalata per le vie della città: orari e percorso - “È la grande festa della ciclabilità per cittadini di ogni età, abilità e genere. orari L’appuntamento è per domani, domenica 6 ottobre, alle 9:30, con partenza 10:30 da viale Gadio. Milano, 5 ottobre 2024 – Tutto pronto a Milano per la ‘Mille Mila Bici’, una pedalata per le vie del capoluogo ... (Ilgiorno)

A Milano oggi sabato 5 ottobre non c’è lo sciopero dei mezzi: regolari metro, tram e bus - Le linee Atm e la Funicolare Como-Brunate saranno in normale servizio”. Come reso noto da Atm “Il sindacato Orsa Trasporti ha revocato lo sciopero proclamato per sabato 5 ottobre a seguito dell’ordinanza del Prefetto di Milano – si legge sul sito dell’azienda di trasporti milanese –. Dalla ... (Ilgiorno)