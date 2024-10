Chiesa romanica di Pieve a Sietina Oggi ultima domenica per visitarla

(Di domenica 6 ottobre 2024)di visite guidate per ladi Santa Maria Maddalena aper questa stagione particolarmente positiva per il flusso di turisti in questo suggestivo luogo. Nel corso del 2024 sono state organizzate 24 visite guidate con 110 persone a volta per un totale di oltre 2640 visitatori. Tanti turisti affascinati da questo antico luogo di culto, ma anche molti casentinesi desiderosi di scoprire i segreti dell’antica. Unache si trova nel territorio di Capolona, che ogni primadel mese è stata aperta al pubblico, con un impegno preso in primavera, con gli assessori del Comune che lo hanno portato avanti per dar visibilità ad un sito che è inserito dal Fai tra "I luoghi del cuore". E domani ci saranno le ultime visite. Ladi Santa Maria Maddalena sarà aperta dalle ore 9,30 alle 12,30. (Lanazione)