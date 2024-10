Cassano da applausi sul Napoli: “È da pelle d’oca”, poi la previsione sullo Scudetto (Di domenica 6 ottobre 2024) Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Viva El Futbol: Fantantonio ha avuto parole importanti per Conte e la sua squadra, dopo la vittoria contro il Como. Il Napoli continua a vincere e a restare al vertice della classifica del campionato di Serie A: contro il Como, gli uomini di Antonio Conte non sono stati brillanti per tutti i novanta minuti, ma hanno avuto comunque la pazienza e l’umiltà di subire le folate degli avversari che, pur avendo provato concretamente a impensierire i padroni di casa, si sono visti comunque poi costretti ad alzare la più classica delle bandiere bianche. A commentare la sfida tra il Napoli e il Como è stato, tra gli altri, Antonio Cassano che, ai microfoni di Viva El Futbol (che vede come protagonisti anche Lele Adani e Nicola Ventola, ndr), ha avuto parole d’elogio per la squadra partenopea. (Di domenica 6 ottobre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Viva El Futbol: Fantantonio ha avuto parole importanti per Conte e la sua squadra, dopo la vittoria contro il Como. Ilcontinua a vincere e a restare al vertice della classifica del campionato di Serie A: contro il Como, gli uomini di Antonio Conte non sono stati brillanti per tutti i novanta minuti, ma hanno avuto comunque la pazienza e l’umiltà di subire le folate degli avversari che, pur avendo provato concretamente a impensierire i padroni di casa, si sono visti comunque poi costretti ad alzare la più classica delle bandiere bianche. A commentare la sfida tra ile il Como è stato, tra gli altri, Antonioche, ai microfoni di Viva El Futbol (che vede come protagonisti anche Lele Adani e Nicola Ventola, ndr), ha avuto parole d’elogio per la squadra partenopea. (Spazionapoli)

Olivera si dimostra affidabile come terzino. Oltre al Napoli, Cassano ha anche espresso un giudizio positivo su Antonio Conte, lodando le sue qualità da allenatore. Ho sempre sottolineato il gioco, che lascia a desiderare, ma ha subito conferito identità ed è entrato con grande determinazione. ... (Terzotemponapoli)

Lukaku fa partire tutto il gioco, i codici, tutti sanno già cosa fare quando prende palla Lukaku. Il Napoli però nel secondo tempo ha avuto un ritmo indiavolato, loro corrono, sono affamati. Sempre su Viva el Futbol, Fantantonio ha confessato di essere rimasto estasiato da Napoli-Como: «Il Como ... (Ilnapolista)

Antonio Cassano, dopo Napoli-Como, ha parlato della capolista e della strategia comunicativa di Antonio Conte che a suo dire starebbe applicando lo stesso metodo usato ai tempi della Juventus.Continua a leggere . (Fanpage)

Ma non chiamiamola antagonista. Il mercato faraonico realizzato dagli azzurri era quasi doveroso, per riprendersi quanto prima dallo scatafascio dell’annata passata. Conte però l’ha specificato, gli fa piacere che i tifosi sognino ma l’obiettivo rimane tornare in Champions League. . itAntonio ... (Spazionapoli)

Antonio Cassano ha parlato di recente dell’arrivo di David Neres al Napoli. Cassano in particolare, si è chiesto il motivo per il quale l’attaccante parta sempre alla panchina: “Poi non capisco. it. . L’ex fantasista barese si è sbilanciato anche su quella che sarà la stagione dell’esterno ... (Dailynews24)