Carabinieri in tour in Chiesa per difendere gli anziani dalle truffe

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione contro leorganizzata daidel Comando Provinciale di Avellino. L’iniziativa rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale e si rivolge in particolare alla popolazione anziana, troppo spesso vittima di malviventi senza scrupoli che tentano di appropriarsi dei loro beni. Al termine della messa, idelle stazioni locali incontrano glidelle comunità irpine per informarli sui pericoli dellee fornire utili consigli su come difendersi. (Anteprima24)