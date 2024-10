Calcio Uisp a 11: Freschi fa poker, il Golfo dei Poeti ne segna 8 (Di domenica 6 ottobre 2024) La Spezia, 6 ottobre 2024 – Bagnone, grazie al solito Ferrari, e Atletico Tresana con Gabrielli a ritrovare il gol, sono le uniche due formazioni che, dopo due giornate, resistono a punteggio pieno sulla vetta del Girone 1, nel campionato calcistico Uisp a 11, curato dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Da segnalare, nello stesso raggruppamento, anche il punteggio tennistico dell'Amatori Per Lucio sul Gs Pozzuolo, con Freschi (autore di un poker) in grandissima forma. Ancora meglio è riuscito a fare, nel Girone 2, il Golfo dei Poeti Lerici, capace di rifilarne addirittura 8 al Romito (rimasto ora solitario sul fondo della graduatoria) scrivendo sul tabellino dei marcatori, 8 nomi diversi. Comunque, in vetta, resistono, con due vittorie di fila, Pugliola/Bellavista, Ceserano e Amatori Filattiera. Questo il dettaglio con la collaborazione del presidente Mauro Bravo. (Di domenica 6 ottobre 2024) La Spezia, 6 ottobre 2024 – Bagnone, grazie al solito Ferrari, e Atletico Tresana con Gabrielli a ritrovare il gol, sono le uniche due formazioni che, dopo due giornate, resistono a punteggio pieno sulla vetta del Girone 1, nel campionato calcisticoa 11, curato dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Dalare, nello stesso raggruppamento, anche il punteggio tennistico dell'Amatori Per Lucio sul Gs Pozzuolo, con(autore di un) in grandissima forma. Ancora meglio è riuscito a fare, nel Girone 2, ildeiLerici, capace di rifilarne addirittura 8 al Romito (rimasto ora solitario sul fondo della graduatoria) scrivendo sul tabellino dei marcatori, 8 nomi diversi. Comunque, in vetta, resistono, con due vittorie di fila, Pugliola/Bellavista, Ceserano e Amatori Filattiera. Questo il dettaglio con la collaborazione del presidente Mauro Bravo. (Lanazione)

