Bonato Cagliari: «Un avvio contraddittorio: ecco perché!» (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Nereo Bonato, ds del Cagliari, prima del calcio d’inizio della partita dei sardi Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro la Juventus. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn: IL MOMENTO – «Abbiamo avuto un inizio di campionato contraddittorio. La partita negativa con l’Empoli ci ha fatto fare (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Nereo, ds del, prima del calcio d’inizio della partita dei sardi Nereo, direttore sportivo del, ha parlato nel pre partita del match contro la Juventus. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn: IL MOMENTO – «Abbiamo avuto un inizio di campionato. La partita negativa con l’Empoli ci ha fatto fare (Calcionews24)

Calcionews24 - Bonato Cagliari | Un avvio contraddittorio | ecco perché!

Cagliari: Davide Nicola pensa a come inserire al meglio Gianluca Gaetano. Nereo Bonato è soddisfatto del mercato, ma davanti si poteva fare di più? - La Serie A archivia definitivamente la prima sosta per le nazionali e si addentra nuovamente alla fase iniziale della nuova stagione. Le squadre... (Calciomercato)

Bonato Cagliari: «Abbiamo portato a termine tutti i nostri obiettivi» - VOTO AL MERCATO – «I voti servono a poco nel vedere questo […]. Le parole di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, in conferenza stampa sulla chiusura del calciomercato estivo Nereo Bonato, Direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione ... (Calcionews24)

Calcio: Cagliari. Bonato "Obiettivo salvezza, fatto ottimo mercato" - Volevamo seguire il credo dell'a . "Gaetano? Trattativa lunga ma dovevamo rispettare determinati parametri" CAGLIARI - "È stato un mercato lungo, improntato sulla nostra coerenza, sulle idee chiare, sulla voglia di dare continuità al nostro pensiero cambiando però filosofia e aprendo una pagina ... (Ilgiornaleditalia)