Autonomia, Zaia: "Finalmente ce l'abbiamo fatta, referendum ancora non c'è" (Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2024 "Per noi quest'anno è una Pontida unica, la Pontida delle Pontida. Finalmente con l'Autonomia ce l'abbiamo fatta. Questo è merito della Lega. Grazie al governo per quello che sta facendo e per come sta seguendo questa partita". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo dal palco del raduno della Lega di Pontida, dove è stato steso anche quest'anno un bandierone con il Leone di San Marco, dopo il countdown scandito dal governatore leghista, e la scritta 'Autonomia subito!'. "Il referendum? Adesso non c'è, c'è un gruppo di cittadini che si avvale di uno strumento costituzionale e che lo chiede. Ho rispetto per il milione di firme raccolte, ma 2 milioni e 200mila veneti hanno votato per il sì all'Autonomia nel 2017", ha aggiunto. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2024 "Per noi quest'anno è una Pontida unica, la Pontida delle Pontida.con l'ce l'. Questo è merito della Lega. Grazie al governo per quello che sta facendo e per come sta seguendo questa partita". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca, intervenendo dal palco del raduno della Lega di Pontida, dove è stato steso anche quest'anno un bandierone con il Leone di San Marco, dopo il countdown scandito dal governatore leghista, e la scritta 'subito!'. "Il? Adesso non c'è, c'è un gruppo di cittadini che si avvale di uno strumento costituzionale e che lo chiede. Ho rispetto per il milione di firme raccolte, ma 2 milioni e 200mila veneti hanno votato per il sì all'nel 2017", ha aggiunto. (Iltempo)

Iltempo - Autonomia Zaia | Finalmente ce l' abbiamo fatta referendum ancora non c' è

Un'enorme bandiera con il leone di San Marco per omaggiare Zaia sul palco di Pontida - (Agenzia Vista) "Non li ho noleggiati, questo è il gruppo cinsiliare della regione Veneto. In democrazia c'è anche chi prende il 77%". Così ...(stream24.ilsole24ore)

Giorgetti a Pontida: "Sappiamo distinguere chi fa già i sacrifici e chi li può fare" - Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dà l'avvio a un intenso mese di ottobre politico: tra manovra, elezioni in Emilia-Romagna e sentenza sul caso Open Arms. Il ministro ...(msn)

Autonomia, Zaia: "Finalmente ce l'abbiamo fatta, referendum ancora non c'è" - "Per noi quest'anno è una Pontida unica, la Pontida delle Pontida. Finalmente con l'autonomia ce l'abbiamo fatta. Questo è merito della Lega. Grazie al governo per quello che sta facendo e per come st ...(ilgiornale)