Dopo tre vittorie consecutive arriva il primo pareggio stagionale per l'Athletic Club Palermo. Impegnati al Comunale di San Vito Lo Capo nella quarta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da

Palermotoday - Athletic Club Palermo pareggio per 1-1 a San Vito Lo Capo | Di Gaudio firma il primo gol in nerorosa

Athletic Club Palermo, i nerorosa si alleneranno al Velodromo - . Dotato di un nuovo campo in erba sintetica, l'impianto comunale sarà la casa settimanale dei nerorosa, sia della prima squadra guidata da mister Filippo Raciti che del settore giovanile. Il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo diventa la nuova sede degli allenamenti dell'Athletic Club ... (Palermotoday)

Athletic club Palermo, poker con il Marineo: terza vittoria e primato in solitaria - L'Athletic club Palermo fa tre su tre e conquista la vetta della classifica in solitaria. Dopo le vittorie contro Folgore Castelvetrano e Supergiovane Castelbuono, i nerorosa di Filippo Raciti hanno battuto anche l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Al Favazza di Terrasini finisce 4-0, in... (Today)

Il Catanzaro si salva al 90'. La Salernitana vince a Palermo. Pari tra Bari e Cremonese - Un gol di La Mantia al 90’ salva il Catanzaro. La squadra di Caserta pareggia in extremis contro il Modena: passano i giallorossi con Situm, Abiuso e Idrissi la ribaltano. Ma nel finale l’ex Spal real ...(gazzetta)

Notte di tensione a Palermo: gruppi di giovani tentano di entrare con la forza in due discoteche - Un gruppo di giovani, forse sempre gli stessi, hanno cercato di entrare nella discoteca Country viale dell'Olimpo nonostante il personale di servizio avesse comunicato loro che era stato raggiunto il ...(ilsicilia)

Palermo-Salernitana 0-0 LIVE: Le Douaron spreca a pochi passi da Sepe - Il Palermo torna al Renzo Barbera per l’ottava giornata di Serie B dove sfida la Salernitana. Il club rosanero è reduce dalla vittoria convincente sul campo del Sudtirol per 3-1 ma in casa fino ad ora ...(mondopalermo)