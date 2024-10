Arte e spettacolo al Festival Nazionale dell’Economia Civile. Spanò (MUS.E-Federcasse): «La cultura è un diritto» (Di domenica 6 ottobre 2024) Arte e cultura al Festival Nazionale dell’Economia Civile. Nel panel dal titolo “La cultura come strumento di pArtecipazione e inclusione” si è parlato di come la cultura può fornire un grande contributo al benessere delle persone e allo sviluppo delle Comunità se è capace di individuare e sperimentare nuovi modelli di pArtecipazione e produzione culturale. (Di domenica 6 ottobre 2024)al. Nel panel dal titolo “Lacome strumento di pcipazione e inclusione” si è parlato di come lapuò fornire un grande contributo al benessere delle persone e allo sviluppo delle Comunità se è capace di individuare e sperimentare nuovi modelli di pcipazione e produzionele. (Sbircialanotizia)

Arte e spettacolo al Festival Nazionale dell'Economia Civile. Spanò (MUS.E-Federcasse): «La cultura è un diritto» - Per Stefano Zamagni (Professore di Economia Politica all'Università di Bologna) «uno degli elementi che caratterizzano questa epoca di trasformazione è la crisi della cultura, e in questo ovviamente ha un ruolo la scuola. E. A partire da fine secolo scorso quel modello entrò però in crisi in tutto ... (Liberoquotidiano)

Arte e spettacolo al Festival Nazionale dell'Economia Civile. Spanò (MUS.E-Federcasse): «La cultura è un diritto» - Covatta ha poi affrontato anche temi di stretta attualità: «Ho dei figli in età lavorativa, in quel momento in cui cominciano a entrare nel mondo del lavoro, per cui ne condivido ovviamente tutte le difficoltà. “L'Economia Civile a teatro. ... (Liberoquotidiano)

Festival de Genere, focus sulla cultura urbana e giovanile - Oggi si tiene la terza ed ultima giornata del Festival de Genere, manifestazione caratterizzata da molti eventi sul tema della parità di Genere. Alle 17 si terrà invece ’Filo del Fato’, un’esibizione nata da un laboratorio di danza hip hop con gli studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari di ... (Ilrestodelcarlino)