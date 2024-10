Amadeus alla frutta: il tutorial per "vedere il Nove". Pioggia di critiche sui social (Di domenica 6 ottobre 2024) Amadeus sta incassando flop di ascolti sul "Nove". "Chissà chi è", il programma che sfida i telespettatori con identità nascoste, non decolla e, anzi, viene costantemente schiacciato in termini di ascolti da "Affari tuoi", la storica trasmissione di Rai 1 ora guidata da Stefano De Martino. Possibile che i sostenitori dell'ex direttore artistico di Sanremo non sappiano su quale canale seguirlo? Questa è l'ipotesi a cui lo stesso Amadeus ha voluto credere. “Mi dicono che non riescono a vedere il canale Nove. E allora piccolo tutorial. Dunque, io sono per esempio in cucina, voglio vedere ‘Chissà chi è', è molto semplice: basta premere il canale 9 del digitale terrestre Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato": così, mostrando il telecomando e la tv, il professionista ha fatto un tutorial sperando di acchiappare una fetta di pubblico più ampia. (Di domenica 6 ottobre 2024)sta incassando flop di ascolti sul "". "Chissà chi è", il programma che sfida i telespettatori con identità nascoste, non decolla e, anzi, viene costantemente schiacciato in termini di ascolti da "Affari tuoi", la storica trasmissione di Rai 1 ora guidata da Stefano De Martino. Possibile che i sostenitori dell'ex direttore artistico di Sanremo non sappiano su quale canale seguirlo? Questa è l'ipotesi a cui lo stessoha voluto credere. “Mi dicono che non riescono ail canale. E allora piccolo. Dunque, io sono per esempio in cucina, voglio‘Chissà chi è', è molto semplice: basta premere il canale 9 del digitale terrestre Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato": così, mostrando il telecomando e la tv, il professionista ha fatto unsperando di acchiappare una fetta di pubblico più ampia. (Iltempo)

