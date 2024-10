Allarme acqua. Nuovo appello:: "Non sprecate" (Di domenica 6 ottobre 2024) L’invito che il presidente del Tennacola spa rivolge agli utenti dei 27 Comuni tra fermano e maceratese di cui gestisce il servizio idrico integrato è di "non disperdere la preziosa risorsa" per evitare di ricorrere "a un provvedimento di razionamento nelle ore notturne nel territorio di competenza, che fino ad oggi il Tennacola non ha mai avuto bisogno di prendere" specifica il presidente Antonio Albunia. Nonostante i lunghi periodi siccitosi che si sono verificati nelle ultime estati, infatti, la società Tennacola è sempre riuscita a garantire ai propri utenti una regolare erogazione della risorsa idrica, fermo restando comunque l’invito a un uso parsimonioso della stessa. A differenza di emergenze che si sono verificate in altri territori, il bacino di utenza del Tennacola non ha mai avuto problemi di sorta con l’erogazione dell’acqua, potendone sempre disporre regolarmente. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’invito che il presidente del Tennacola spa rivolge agli utenti dei 27 Comuni tra fermano e maceratese di cui gestisce il servizio idrico integrato è di "non disperdere la preziosa risorsa" per evitare di ricorrere "a un provvedimento di razionamento nelle ore notturne nel territorio di competenza, che fino ad oggi il Tennacola non ha mai avuto bisogno di prendere" specifica il presidente Antonio Albunia. Nonostante i lunghi periodi siccitosi che si sono verificati nelle ultime estati, infatti, la società Tennacola è sempre riuscita a garantire ai propri utenti una regolare erogazione della risorsa idrica, fermo restando comunque l’invito a un uso parsimonioso della stessa. A differenza di emergenze che si sono verificate in altri territori, il bacino di utenza del Tennacola non ha mai avuto problemi di sorta con l’erogazione dell’, potendone sempre disporre regolarmente. (Ilrestodelcarlino)

Allarme del Rina sulla Diga: “I 4 cassoni pieni d’acqua possono ribaltarsi”. In settimana riempiti con la ghiaia fornita da Autorità Portuale - Lo studio chiesto proprio dal Commissario Bucci, preoccupato dallo stallo sulle autorizzazioni per utilizzare le terre dei dragaggi e dello scavo per il Tunnel SubPortuale. Clima sempre più teso fra Palazzo Tursi e Palazzo San Giorgio. (Genova.repubblica)

Allarme a Torino Vanchiglietta: cane cade nel fiume e la sua padrona si butta in acqua per salvarlo, salvati entrambi - Allarme nella mattinata di oggi, sabato 5 ottobre 2024, dove un cane è caduto nelle acque del fiume Dora Riparia in lungoDora Voghera angolo corso Brianza a Torino e, subito dopo, la sua padrona si è gettata in acqua per salvarlo. I vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale sono... (Torinotoday)

Bomba d’acqua nel Salernitano: allagamenti e disagi, scatta l’allarme ad Atrani - Non sono mancati i disagi alla circolazione, con strade invase da acqua e detriti. Particolare apprensione si è registrata nella costiera amalfitana, dove ad Atrani il torrente Dragone si è ingrossato a causa delle forti piogge. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell’ordine ... (Thesocialpost)