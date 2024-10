7 ottobre, Mattarella: “L’attacco di Hamas fu una barbarie. Necessario sottrarre alla guerra i civili di Gaza” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Ferma condanna degli attentati del 7 ottobre”, ma il primo pensiero alle vittime delle violenze in Medio Oriente: i civili. Su questo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incentrato il suo discorso a un anno dal sanguinoso attentato di Hamas che ha provocato circa 1.200 vittime civili e il rapimento di 250 ostaggi. “Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023”, ha dichiarato il capo dello Stato definendo “Necessario giungere a un cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta”. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Ferma condanna degli attentati del 7”, ma il primo pensiero alle vittime delle violenze in Medio Oriente: i. Su questo il presidente della Repubblica, Sergio, ha incentrato il suo discorso a un anno dal sanguinoso attentato diche ha provocato circa 1.200 vittimee il rapimento di 250 ostaggi. “Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto dacontro inermi cittadini israeliani lo scorso 72023”, ha dichiarato il capo dello Stato definendo “giungere a un cessate il fuoco immediato per porre terminesequela di orrori che si sono susseguiti dal 7dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’rgamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta”. (Ilfattoquotidiano)

Ilfattoquotidiano - 7 ottobre Mattarella | L’attacco di Hamas fu una barbarie Necessario sottrarre alla guerra i civili di Gaza

Mattarella: preoccupazione per civili Gaza, serve cessate fuoco - “Profonda è la preoccupazione per la condizione dei civili a Gaza, la cui popolazione ha patito indicibili lutti e sofferenze e ha diritto ad essere sottratta alle distruzioni e alla violenza della guerra”, ribadisce Mattarella spiegando che “occorre una definitiva soluzione negoziata tra ... (Ildenaro)

7 ottobre, Mattarella: “Fu attacco barbaro di Hamas su cittadini inermi, liberare gli ostaggi. Indicibili lutti per i civili di Gaza, sottrarli alla guerra” - Mattarella sottolinea tra l’altro “che è più che mai necessario giungere a un cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dopo il 7 ottobre e per scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo ... (Ilfattoquotidiano)

Mo: Mattarella, 'profonda preoccupazione per condizione civili a Gaza' - Roma, 6 set (Adnkronos) - "Profonda è la preoccupazione per la condizione dei civili a Gaza, la cui popolazione ha patito indicibili lutti e sofferenze e ha diritto ad essere sottratta alle distruzioni e alla violenza della guerra". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in ... (Liberoquotidiano)

Mattarella: ferma condanna per attacchi 7 ottobre - "Ferma condanna e forte indignazione per il barbaro attacco di Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre". Così il presidente Mattarella nel primo anniversario degli attacchi, ...(rainews)

Mattarella: “Condanna e indignazione per gli attacchi del 7 ottobre” - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ribadisce la stigmatizzazione dell'offensiva di Hamas dello scorso anno ma insiste: "Ora serve il cessate il fuoco" ...(interris)

Un anno dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre, Mattarella: “Vicini a Israele, la popolazione di Gaza deve essere sottratta alla guerra” - A un anno dall’attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele, il Quirinale vuole lanciare un messaggio di solidarietà al popolo israeliano ma anche di dura condanna rispetto all’estensione della viole ...(msn)