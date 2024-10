Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 5 OTTOBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA'-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO AD UN TRENO NEI PRESSI DI ORTE LA CIRCONE PERMANE FORTEMENTE RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE: RITARDI ACCUMULATI FINO A 65 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA', INTERCITY E REGIONALI; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO SULLA RETE VIARIA, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA SULLA A24-TERAMO, DOVE E' SEGNALATA PIOGGIA TRA VICOVARO MANDELA E IL BIVIO PER GIULIANOVA.