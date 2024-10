Turismo all’aria aperta 32 milioni di euro per i Comuni | il bando

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Ministero delha recentemente pubblicato unda oltre 32di, con l’obiettivo di supportare la creazione e la riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea per il. Questa misura rappresenta un passo concreto per colmare il divario con i principali competitorpei e incentivare un settore turistico in forte crescita, come sottolineato dalla ministra del, Daniela Santanchè: “Stiamo mettendo in ordine il comparto, e queste misure saranno nuova linfa vitale per sostenere la crescita di un settore che si conferma trainante per l’economia”.