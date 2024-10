Treia torna il Festival della Soft Economy | Ritorno al territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Prende il via dal 10 ottobre la dodicesima edizione del "" a. Alparteciperanno 100 relatori che animeranno 24 ore di dibattito e confronto. Tra i promotori, oltre a Fondazione Symbola e al Comune di, la Camera di commercio delle Marche, il commissario straordinario alla ricostruzione, Uncem, Anci, Ifel, Fai Cisl, Legambiente, Coldiretti, Confartigianato, Confindustria. "al; neopopolare per rigenerare" è il titolo scelto quest’anno, come spiega Fabio Renzi, segretario generaleFondazione Symbola, "dando continuità alla riflessione avviata l’anno scorso sul tema dell’alluvione. Uno scenario che purtroppo si è riproposto a causa degli eventi estremiti a flagellare la Romagna e parte delle Marche".