Travolto dal treno Bologna come Brandizzo | Tutti quei morti non sono serviti a cambiar nulla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Vercelli, 5 ottobre 2024 – "Idinona niente. La strage dove è morto mio figlio Kevin e altri 4 operai non è servita a niente. Neanche un mese fa eravamo a Roma, abbiamo parlato ore e ore, ci hanno detto che la tecnologia cambierà tutto, che non ci saranno più subappalti. E ora siamo qui a piangere un’altra vittima". La voce di Massimo Laganà s’incrina per la commozione. Lo raggiungiamo al telefono alla fine di una giornata di lavoro, in cantiere a Vercelli. Prima che si compia il rito quotidiano, la visita al cimitero dal suo Kevin, che aveva solo 22 anni. La vittima più giovane della strage di, era il 30 agosto 2023 quando 5 operai rimasero uccisi sui binari della stazione, alle porte di Torino. Cos’ha pensato, quando ha saputo dell’operaionel Bolognese? "Che non è cambiato niente, che si ripeterà ancora.