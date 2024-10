Traffico Roma del 05-10-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamento e corre sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dalla via Laurentina e la via Anagnina mentre in carreggiata interna le code sono dalla Prenestina il piatto e proseguendo dalla Laurentina e laFiumicino per lavori auto in coda su via del Foro Italico tra Corso di Francia in via Salaria verso San Giovanni in entrata asu via Flaminia Grande Raccordo pare fino a Corso di Francia sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico oggi dalle 8:30 alle 17 a rischio bus filobus metropolitane la ferrovia termini Centocelle e i periferici le agitazioni riprenderanno alle 20 per potersi fino a fine servizio da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ