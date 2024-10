Torna la Marcia della Pace e attraverserà tutta la città | Solo bandiere arcobaleno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con un lavoro corale di numerose associazioni cittadine (come Coordinamento Lodi Solidale, Fiab Lodi, Umanità Lodigiana), 15 comuni, sindacati, scuole, realtà tutte spinte da una comune esigenza,a Lodi la. Sarà sabato 12 ottobre, con partenza alle 9 in piazza Martirilibertà, nei pressi di piazza Omegna, luogo in cui c’era il doposcuola popolare. Da qui si marcerà verso il rione San Fereolo, passando dal sottopasso si camminerà per via Lodivecchio, transitando vicino alla moschea dove ci sarà un momento di ricordo dedicato a Latifa Gabsi, mediatrice culturale e attivista importante per il Lodigiano, scomparsa nel 2023. Subito dopo ci sarà un flash mob alla Camera del Lavoro, dedicato ai morti sul lavoro.